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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Через російську атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя

Росіяни знову атакували сплячі українські міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

На місці працюють екстрені служби.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі працювали сили ППО, лунали вибухи.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Запорізьку область: поранено чоловіка.

Унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізьку область поранення дістав 63-річний чоловік.

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