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Через російську атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя
Росіяни знову атакували сплячі українські міста.
Через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
На місці працюють екстрені служби.
Попередньо, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі працювали сили ППО, лунали вибухи.
Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Запорізьку область: поранено чоловіка.
Унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізьку область поранення дістав 63-річний чоловік.