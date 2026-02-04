ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

Через російську атаку цілий район залишився без світла: що відомо

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Через російську атаку цілий район залишився без світла: що відомо

© УНІАН

Вночі проти 4 лютого армія РФ атакувала Сумську область. Сталися відключення світла у Конотопському районі.

Про це повідомили у пресслужбі «Сумиобленерго».

«Уночі через військову агресію російської федерації сталося масштабне знеструмлення споживачів у Конотопському районі», — йдеться у повідомленні.

Відключення на Сумщині

У Сумській області було запроваджено аварійні відключення світла. За даними обленерго, о 08:24, командою НЕК «Укренерго» діють ГАВ в повному обсязі — для всіх десяти черг споживачів.

«Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних, зверніть на це увагу», — наголосили енергетики.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
157
