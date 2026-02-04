- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 157
- Час на прочитання
- 1 хв
Через російську атаку цілий район залишився без світла: що відомо
Вночі проти 4 лютого армія РФ атакувала Сумську область. Сталися відключення світла у Конотопському районі.
Про це повідомили у пресслужбі «Сумиобленерго».
«Уночі через військову агресію російської федерації сталося масштабне знеструмлення споживачів у Конотопському районі», — йдеться у повідомленні.
Відключення на Сумщині
У Сумській області було запроваджено аварійні відключення світла. За даними обленерго, о 08:24, командою НЕК «Укренерго» діють ГАВ в повному обсязі — для всіх десяти черг споживачів.
«Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних, зверніть на це увагу», — наголосили енергетики.
Новина доповнюється