Через російську збройну агресію в Україні загинули 112 дітей

Через російську збройну агресію в Україні загинули 112 дітей

Більше 140 дітей отримали поранення.

З початку російської агресії в Україні загинуло 112 дітей. Ще 140 отримали поранення різного ступеню важкості.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Станом на ранок 24 дня повномасштабного вторгнення РФ на територію України від дій окупантів загинули 112 дітей і більше 140 поранених. Найбільше постраждалих у Київській - 57, Харківській - 36, Донецькій -28, Чернігівській - 30, Миколаївській - 21, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях.

16 березня 2022 року військові РФ незаконно заволоділи будинком у с. Колонщина Макарівської ОТГ Київської області, вбивши двох його мешканців, серед яких 16-річний підліток.

18 березня 2022 року у с.Лоцкино Баштанського району Миколаївської області загинув 16-річний хлопець у результаті розривання протитанкової міни.

18 березня 2022 року з-під завалів Чернігівського гуртожитку рятувальники дістали тіла 7-річних двійнят - хлопчика та дівчинку.

Через обстріли з літаків та ракетами окупантів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджених шкіл та дитячих садків у Донецькій - 138, Харківській - 77, Київській- 41, Миколаївській - 39, Сумській - 33, Херсонській - 21, у столиці - 43.

Нагадаємо, що у Києві від початку нападу Росії на Україну народилось 757 дітей. За 22 дні активного протистояння російським окупантам народилися 757 дітей: 403 хлопчики та 354 дівчинки.