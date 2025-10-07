Через російський обстріл частина обласного центру залишилася без світла: подробиці

Відключення світла.

Зранку 7 жовтн російські ударні безпілотники атакували Суми. Сталося влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста. У частині обласного центру - відключення світла.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров та місцеві медіа.

“Вранці Сумську громаду атакували російські ударні БпЛА. Є пошкодження. Зокрема, у житловому секторі. Також є часткові знеструмлення”, - йдеться у повідомленні чиновника.

З його слів, за попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Наразі фахівці обстежують територію, фіксують пошкодження, а також розгортають штаб із ліквідації наслідків атаки.

Зауважимо, після 06:00 у Сумах пролунало кілька вибухів. Кореспонденти “Суспільного” повідомили, що у частині міста після вибухів зникла електроенергія.

Своєю чергою, в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар додав, що два вибухи в Сумах - “це наслідок атаки ворожих безпілотників по об’єкту інфраструктури”. Також у багатоповерхівці пошкоджено вікна.

У міській військовій адміністрації наголосили, що внаслідок влучань є перебої зі світлом у частині міста. Наразі усі відповідні служби залучені для ліквідації наслідків.

Нагадаємо, вдень 6 жовтня росіяни вдарили по пологовому будинку в Сумах. У закладі під час удару перебували 166 людей: 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. Усім вдалося спуститися в укриття, а тому минулося без потерпілих.