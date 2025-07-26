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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Через російський обстріл на Херсонщині постраждали 27-річна жінка та її 9-річна дитина

У хлопчика — мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, струс мозку, поранення обличчя, рук і ніг, у матері діагностували мінно-вибухову травму.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Херсонщина

Херсонщина

Через російський обстріл Білозерки на Херсонщині постраждали 27-річна жінка та її 9-річна дитина.

Про це заявив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

«У хлопчика — мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, поранення обличчя, рук і ніг. Нині він — у лікарні, де отримує всю необхідну допомогу. У матері діагностували мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять додаткові обстеження», — повідомив Прокудін.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 20 липня завдали удару по населеному пункту Зимівник, Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки серйозно постраждали двоє мирних мешканців — дитина та її батько.

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