Через російський обстріл загинув шахтар ДТЕК, троє отримали поранення
Внаслідок ворожої атаки по українській енергетичній інфраструктурі загинув шахтар компанії ДТЕК. Ще троє були поранені.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«Сьогодні, 26 серпня, росія здійснила чергову терористичну атаку на українську енергетику. Було обстріляне одне з вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, один працівник загинув, ще троє отримали поранення», - йдеться в ньому.
Зазначається, що постраждалим була оперативно надана допомога.
В ДТЕК наголосили, що внаслідок атаки пошкоджені споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення. На той час під землею перебувало 146 гірників. Наразі триває їх підйом на поверхню.
Раніше 45 працівників ДТЕК отримали державні нагороди від Кабінету Міністрів та Міністерства енергетики за особливі професійні досягнення.