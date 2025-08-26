Через російський обстріл загинув шахтар ДТЕК, троє отримали поранення

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Сьогодні, 26 серпня, росія здійснила чергову терористичну атаку на українську енергетику. Було обстріляне одне з вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, один працівник загинув, ще троє отримали поранення», - йдеться в ньому.

Зазначається, що постраждалим була оперативно надана допомога.

В ДТЕК наголосили, що внаслідок атаки пошкоджені споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення. На той час під землею перебувало 146 гірників. Наразі триває їх підйом на поверхню.

