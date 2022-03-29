Через санкції в Росії "забуксувало" виконання оборонного замовлення

Через санкції в Росії "забуксувало" виконання оборонного замовлення

Оборонні підприємства окупантів не можуть продовжувати виробництво через зростання цін на сировину, матеріали і комплектуючі.

В Росії через введені санкції в Росії зривається виконання оборонного замовлення.

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Про це повідомляють в ГУР Міноборони України.

За інформацією розвідки, в РФ терміново збирають дані про державні контракти в рамках оборонного замовлення, які перебувають на межі зриву через санкційний тиск. Оборонні підприємства держави-окупанта нездатні продовжувати виробництво пов’язана зі зростанням цін на сировину, матеріали і комплектуючі.

Останні десятиліття окупанти закуповували іноземні технології, матеріали та електроніки. Без цього продовжувати виробництво сучасної зброї (ракет, танків, літаків) стало фактично неможливим.

"На сьогодні яскравим прикладом "технологічної незалежності" та "імпортозаміщення" РФ став завод КАМАЗ. Сучасні моделі, які випускалися заводом, комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина). Наразі там були вимушені повернутися до випуску моделей 1960-х років, які росіяни назвали "класичними", - повідомляють у ГУР.

Нагадаємо, що усі ірландські лізингодавці розірвали договори оренди з російськими авіакомпаніями через санкції Євросоюзу, які запровадили після вторгнення РФ до України.