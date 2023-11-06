Через шторм у Чорному морі немає російських ракетоносіїв, але небезпека лишається — Гуменюк

Загарбники можуть тримати у готовності і спорядженні одразу до 5 ракетоносіїв.

Російські загарбники не тримають жодного ракетоносія у Чорному морі через шторм, однак ворог може застосувати ракети з бухт, тому ракетна небезпека є достатньо високою.

Про це в етері телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Наразі погода на нашому боці, море потужно штормить і ракетоносіїв не зафіксовано в Чорному морі на бойовому чергуванні. Але пам’ятаємо, що ворог може застосовувати ракетоносії навіть із бухти, де вони укриваються від шторму... В готовності і спорядженні вони можуть тримати фактично одночасно до 5 ракетоносіїв", - розповіла вона.

Гуменюк зазначила, що на сьогодні подібної активності зафіксовано не було, але "рівень ракетної небезпеки Генеральний штаб оцінює як високий постійно, доки у ворога перебувають ракетоносії в Чорному морі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у неділю, 5 листопада, внаслідок терористичного удару російської армії ворожа ракета влучила в інфраструктурний об'єкт в Одеській області.

Крім того, ми раніше інформували, що 4 листопада, російська терористична армія завдала ракетного удару по Полтавській області.

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