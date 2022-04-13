Через шторм у Чорному морі окупанти не можуть атакувати Одеське узбережжя

Через шторм у Чорному морі окупанти не можуть атакувати Одеське узбережжя

Проте окупанти намагаються здійснювати повітряну розвідку над Одещиною.

Через штормову погоду 13 квітня ворожі кораблі не можуть здійснювати атаки на Одесу та сусідні портові міста. Водночас окупанти продовжують намагатися прорвати українську лінію оборони та захопити населені пункти на південнобузькому напрямку.

Про це у своєму Телеграмі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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"Ситуація в Одеській області контрольована, а погодні умови (шторм у Чорному морі – ред.) заважають ворогу вести активні дії. Втім, у сусідній Миколаївській області рашисти намагаються прорвати наші рубежі, стягуючи техніку й особовий склад. Але підрозділи ЗСУ відбивають атаки та надійно утримують оборону, протидіючи спробам ворога пройти в напрямку Одеси", — наголосив Марченко.

За його словами, окупанти намагаються здійснювати повітряну розвідку над Одещиною, проте Протиповітряна оборона ЗСУ блокує ці спроби. Водночас, існує також загроза ракетних обстрілів з боку тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше військові РФ вже поцілили трьома керованими ракетами по Одеській області з Кримського півострову. В результаті обстрілу було пошкоджено дві будівлі та є поранені.

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