Через шторм у морі окупанти поховали свої ракетоносії

Росіяни не виводять свої кораблі у море через шторм.

Через шторм, що посилюється, ворог максимально завів своє корабельне угруповання до пунктів базування. Утім негода не така вже й критична, тому окупанти можуть вивести свої заряджені судна і почати атаку.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, зараз на бойовому чергуванні у морі перебуває лише 3 кораблі, серед них немає жодного ракетоносія.

"Але зауважу, що це не привід розслаблятися, бо вони можуть повернутися. До того ж це не настільки критичний шторм, який не дозволить взагалі виходити в море і виконувати завдання", – наголосила Гуменюк.

Вона зазначила, що ракетоносії заряджені та готові за лічені години вийти у море і почати атакувати.

"Але зараз вони маневрують. Повернути на бойове чергування той ракетоносій їм нескладно, це кілька годин часу", – заявила Гуменюк.

Загроза нового обстрілу України

Напередодні, 27 січня, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що Росія готується до нової атаки України, але може змінити тактику і це може бути не масований ракетний обстріл. За її словами, може бути й комбінована атака, адже підготовка стратегічної тактичної авіації теж є.

Крім того, Росія отримала нову партію дронів. Втім, окупанти почали використовувати їх для інших цілей. Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони, а лише тоді йде ударна хвиля.

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