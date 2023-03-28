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Через шторм зросла мінна небезпека на узбережжі Чорного моря — ОК "Південь"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Через шторм зросла мінна небезпека на узбережжі Чорного моря — ОК "Південь"

Фото: Associated Press

Через шторм у Чорному морі зросла загроза вибуху морських мін.

Штормова погода посилює мінну небезпеку на узбережжі Чорного моря.

Про це попереджають в оперативному командуванні "Південь".

"Штормова погода посилює і мінну небезпеку. З початку року вже близько 20 мін винесло море у прибережну зону Одещини, Миколаївщини та Грузії. Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20% детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування. На щастя, цього року постраждалих не було, але влітку такі випадки ймовірні", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше 26 березня в Одеському районі, у селі Сичавка, здетонувала морська міна. Пошкоджено дачний будинок на узбережжі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає.

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Дата публікації
Перегляди
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