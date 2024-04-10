Уряд планує затвердити доплати військовим – Гончаренко

За словами нардепа, скандал в Раді починає давати певні результати.

Народні депутати продовжують просувати в Раді законопроєкт щодо доплат військовим, які перебувають на передовій.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав нардеп Олексій Гончаренко.

“Скандал в Раді починає давати якісь результати. Можливо, уряд вже в п'ятницю таки прийме рішення про доплати військовим, в першу чергу тим, хто воює на самому нулі. Качаємо їх далі”, — сказав Гончаренко.

Нагадаємо, що Рада запросила військове керівництво виступити перед початком розгляду.

Читайте також: