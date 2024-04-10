Уряд планує затвердити доплати військовим – Гончаренко

За словами нардепа, скандал в Раді починає давати певні результати.
Народні депутати продовжують просувати в Раді законопроєкт щодо доплат військовим, які перебувають на передовій.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав нардеп Олексій Гончаренко.
“Скандал в Раді починає давати якісь результати. Можливо, уряд вже в п'ятницю таки прийме рішення про доплати військовим, в першу чергу тим, хто воює на самому нулі. Качаємо їх далі”, — сказав Гончаренко.
Нагадаємо, що Рада запросила військове керівництво виступити перед початком розгляду.
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