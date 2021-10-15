Через складну ситуацію з коронавірусом у Херсонській області хочуть розгорнути мобільний госпіталь

Через складну ситуацію з коронавірусом у Херсонській області хочуть розгорнути мобільний госпіталь

Херсонщина першою серед усіх областей перейшла до "червоної" карантинної зони.

У разі стрімкого збільшення хворих на COVID-19 у Херсонській області розглядають питання розгорнути мобільний госпіталь.

Зокрема, 15 жовтня під час позачергового засідання Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій допучила Міністерству охорони здоров'я опрацювати питання щодо розгортання мобільного шпиталю для лікування хворих на COVID-19 на території Херсонської області.

До "червоної" зони Херсонська область перейшла найперша з усіх регіонів України цієї осені. Налякані карантинним обмеженнями місцеві мешканці масово пішли вакцинуватися - виникли черги.

Тим часом від 18 жовтня до "червоної" зони перейдуть ще чотири області - Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська.

"Наразі ми маємо два ефективні шляхи протидії поширенню короновірусної хвороби – вакцинація та карантинні обмеження. Але в нас чомусь продовжують нехтувати можливістю зробити щеплення, тому єдиний вихід для запобігання колапсу медичної системи – запровадження карантинних обмежень. Вкотре наголошую: сьогодні на реанімаційних ліжках немає жодного вакцинованого. Щеплення дозволяє уникнути тяжкого перебігу хвороби, наразі 97% госпіталізованих із коронавірусною хворобою не були вакцинованими. Збільшення кількості вакцинованих осіб дозволить регіону пройти хвилю без впровадження додаткових карантинних обмежень", – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Новини України: Херсонська область від сьогодні у "червоній зоні"

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