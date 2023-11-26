Через сніговий "апокаліпсис" на Одещині всі школи переходять на "дистанційку"

Поки дистанційне навчання запровадили на один день.

Через різке погіршення погодних умов в Одеській області у понеділок, 27 листопада, всі заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"У зв'язку з різким погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, завтра, 27 листопада 2023 року, всі заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп. Закликаю без зайвої потреби та супроводу не відпускати дітей на вулицю", - написав посадовець.

Він зауважив, що поки дистанційне навчання запровадили на один день, проте у разі продовження ускладнення погоди, може бути продовжено.

"Тож про подальший графік роботи навчальних закладів буде повідомлено додатково", - додав Кіпер.

Нагадаємо, через ускладнення погодних умов українців попереджають про високий рівень небезпеки.

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