Через спалах дизентерії і холери у Маріуполі можуть загинути тисячі людей - мер

Окупований росіянами Маріуполь опинився на межі спалаху вкрай небезпечних інфекційних захворювань.

Лікарі та розвідка попереджають про ймовірний спалах холери, дизентерії та інших захворювання. Хвороби можуть стати причиною загибелі тисяч маріупольців до кінця вже цього року.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, у місті з кожним днем погіршується епідемічна ситуація. Зростання інфекційних захворювань можуть спровокуваи кілька чинників. І це не лише масові поховання на всій території міста. А й дощі та підвищення температури повітря.

"Дизентерія, холера та інші небезпечні інфекційні хвороби можуть стати причиною загибелі приблизно 10 тисяч маріупольців до кінця року. Про це сьогодні кажуть наші лікарі та це підтверджує британська розвідка. Потрібно об’єднатись міжнародним місіям Червоного Хреста та ООН для створення стійких зелених коридорів для початку масової евакуації людей з міста поки ще не пізно", - наголосив він.

Сміття на вулицях Маріуполя. / Фото: Маріупольська міська рада

Як повідомлялося, у Маріуполі росіяни почали видавати місцевим мешканцям пенсію в рублях. Гроші окупанти завезли броньованими автівками. За даними росіян, в місті зареєстровано близько 47 тисяч пенсіонерів. Проте за даними українських джерел, близько 10 тисяч людей принципово відмовилися отримувати російську пенсію. Отримати місцеві мешканці можуть 2,6 тисячі гривень.

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