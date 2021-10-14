Через спалах коронавірусу шкільні канікули можуть розтягнутися на місяць

Початок канікул можуть змістити на 18 жовтня.

Через різке збільшення кількості хворих на COVID-19 в Україні можуть подовжити осінні шкільні канікули до трьох-чотирьох тижнів. Зазвичай вони тривали тиждень.

"Скоріш за все вони (канікули – ред.) будуть трошки подовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін три-чотири тижні", – сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі "Українського радіо".

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Нині на стаціонарному лікування через коронавірус перебувають 607 дітей. Це 21% від кількості ліжок для хворих на COVID-19, що були виділені на педіатричному напрямку.

"Діти більш активно залучаються в епідемічний процес, велика кількість класів зачиняється через випадок коронавірусу в дитини або вчителя. Весь клас вважається контактним і він зачиняється на "умовний" карантин", – сказав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, попередньо в український школах осінні канікули були заплановані на один тиждень – від 25 до 31 жовтня. Але через погіршення епідситуації початок канікул можуть змістити на найближчий понеділок, 18 жовтня.

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