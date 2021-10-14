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Через спалах коронавірусу шкільні канікули можуть розтягнутися на місяць

Через спалах коронавірусу шкільні канікули можуть розтягнутися на місяць

pixabay.com

Початок канікул можуть змістити на 18 жовтня.

Через різке збільшення кількості хворих на COVID-19 в Україні можуть подовжити осінні шкільні канікули до трьох-чотирьох тижнів. Зазвичай вони тривали тиждень.

"Скоріш за все вони (канікули – ред.) будуть трошки подовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін три-чотири тижні", – сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі "Українського радіо".

Нині на стаціонарному лікування через коронавірус перебувають 607 дітей. Це 21% від кількості ліжок для хворих на COVID-19, що були виділені на педіатричному напрямку.

"Діти більш активно залучаються в епідемічний процес, велика кількість класів зачиняється через випадок коронавірусу в дитини або вчителя. Весь клас вважається контактним і він зачиняється на "умовний" карантин", – сказав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, попередньо в український школах осінні канікули були заплановані на один тиждень – від 25 до 31 жовтня. Але через погіршення епідситуації початок канікул можуть змістити на найближчий понеділок, 18 жовтня.

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