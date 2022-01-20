Через спалах коронавірусу школи Буковини переходять на дистанційне навчання

Діти два тижні навчатимуться онлайн.
У Чернівецькій області від 21 січня усі школи переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття запроваджують на два тижні.
Таке рішення сьогодні, 20 січня, під час засідання ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Чернівецької ОДА.
"Такі заходи є вимушеними через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19", - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України офіційно заявило про початок спалаху коронавірусу в Україні. Станом на ранок четверга, 20 січня, у нашій країні зафіксовано 18 479 нових випадків коронавірусу. Зокрема у Чернігівській області за минулу добу виявили 694 інфікованих осіб.
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