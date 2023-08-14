Через спеку зростає енергоспоживання: "Укренерго" звернулося із важливою заявою

"Укренерго" закликає українців розумно використовувати електрику, оскільки разом із спекою повернулося зростання споживання електроенергії. Це відбувається переважно через одночасно увімкнені по всій країні кондиціонери.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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"Щоб енергосистема працювала в безпечному режимі, в ній має підтримуватись баланс: коли споживачі електроенергії вмикають якісь прилади, її виробники обов’язково мають увімкнути додаткові потужності. Але на електростанціях зараз триває активна ремонтна кампанія - багато блоків зупинені для відновлення після обстрілів та планового обслуговування напередодні опалювального періоду", - йдеться у заяві.

Тож від 16:00 до 23:00 закликають споживати ощадливо, а саме:

замініть кондиціонер менш потужним вентилятором;

переносьте користування електроприладами на ранок або ніч;

не вмикайте багато приладів одночасно;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Як повідомляли раніше, керівник Офісу президента Андій Єрмак заявив, що росіяни вже готуються знову бити по енергоструктурі України.

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