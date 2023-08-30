Закони про зброю та самооборону: через стрілянину у Дніпрі Рада прискорить роботу

Так, через стрілянину у Дніпрі Верховна Рада має намір прискорити законодавчу ініціативу, яка регулюватиме використання зброї. Зокрема, йдеться про питання межі самооборони.

Про це в ефірі телемарафону сказав народний депутат Давид Арахамія.

Будуть ухвалені зміни

За словами нардепа, це питання перебуває на порядку денному Верховної Ради. Наразі вже напрацьований закон про зброю.

"І як супутником до цього питання іде закон, який регулює питання межі самооборони. Що є достатньою межею, а що недостатньою межею. Зі свого боку, я думаю, що ми теж до кінця року доопрацюємо повністю цей пакет і будуть прийняті і по зброї необхідні зміни, і по самообороні також", – підсумував Арахамія.

Зауважимо, днями раніше спалахнув скандал з фітнес-тренером і блогером Романом Заволокою у Полтаві, який ображав та принижував бійців ЗСУ.

Після цього у Раді можуть посилити захист прав військовослужбовців. За словами члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, інколи сам факт носіння форми "провокує деяких покидьків" на неадекватну поведінку щодо наших військових.

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