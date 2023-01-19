Через теплу зиму в Карпатах зацвіли першоцвіти та прокинулись ведмеді (фото)

Через аномальну зиму в Карпатах зацвіли весняні квіти та навіть прокинулись ведмеді. Через теплу погоду сталися процеси, які не відповідають календарній порі року.

Про це повідомляють у національному природному парку "Верховинський".

Зазначається, що почали повторно цвісти першоцвіти, а також типові весняні рослини. Щобільше - зі сплячки прокинулися ведмеді.

Під час патрулювання території парку інспектори натрапили на слід найбільшого ссавця Карпат - бурого ведмедя. Фахівці наголошують, що у цей період він би мав перебувати у зимовій сплячці.

"Це не дуже добре для ведмедя, бо в зимовий період дуже важко знайти поживу. Різка зміна температури та опадів, так як все ж таки це зима, зрозуміло принесе "бурому" неабияких неприємностей. Окрім того голодний звір більш агресивний. Тож якщо ви на прогулянці лісом зустріли свіжі сліди ведмедя – намагайтеся якнайшвидше звідти піти", - наголошують працівники парку.

Нагадаємо, на початку січня у Києві помітили метеликів та квітучу сакуру в парку "Наталка". Справа у тому, що на вулиці була погода, яка властива для середині квітня.

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