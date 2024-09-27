Через тортури у полоні втратив мову: 22-річний морпіх Юрій Гульчук знову заговорив (відео)

На днях мати бійця поділилася кадрами, на яких її син зміг заговорити, вона називає це дивом, оскільки психіатри давали невтішні прогнози.

Серед звільнених полонених, які прибули до України 14 вересня був морпіх Юрій Гальчук. Захисник потрапив у полон у квітні 2022 року.

Повернути його додому вдалося тільки через два з половиною роки. Юрія утримували в колонії в Оленівці, потім у Ряжську Рязанської області, а потім перевели в Мордовію. У січні цього року з полону повернулися кілька бійців, які перебували з ним в одній камері. Вони розповіли мамі захисника Мілані Компанієць, що після побоїв і тортур він перестав розмовляти, а через багаторазове застосування електрошокера в нього віднялися ноги, повідомляє "Радіо Свобода".

14 вересня 2024 року мати нарешті дочекалась свого сина, але, як і очікувалось, говорити до неї він не міг. Хлопець дивився крізь неї моторошно порожніми очима і ніяк не реагував ні на її слова, ні на доторки.

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Одразу після обміну його машиною "швидкої" доправили в реанімацію однієї з київських лікарень. Хлопець не міг самостійно їсти та говорити, ні на що не реагував. Психіатри давали невтішні прогнози.

"Аби Юра заговорив, йому доведеться провести мінімум рік у психіатричній лікарні", – розповідає Мілана, мати Юрія.

Та на днях мати бійця поділилася кадрами, на яких її син зміг заговорити, вона називає це дивом.

Нагадаємо, 14 вересня, відбувся обмін полоненими. Україна повернула додому ще 103 захисників. Серед звільнених – понад 20 офіцерів.

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