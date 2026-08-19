Через три місяці після мобілізації у чоловіка виявили шизофренію: чому суд відмовився його «списати»

Мобілізували з шизофренією: чому суд не скасував призов чоловіка / © ТСН.ua

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Дніпропетровський окружний адміністративний суд відмовився скасувати наказ про мобілізацію військовозобов’язаного, якому в червні 2026 року установили діагноз «параноїдна шизофренія». На момент призову в березні чоловік мав чинний висновок ВЛК про придатність.

Про це передає «Судово-юридична газета».

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Що вимагав позивач

Чоловік просив у суду просив скасувати наказ військової частини про його зарахування до списків особового складу та зобов’язати військову частину звільнити його.

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Він стверджував, що його було мобілізовано із застосуванням сили та примусу. За його словами, представники ТЦК не мали законних підстав для його затримання та доставлення, а на момент призову він не мав порушень правил військового обліку і мав право на відстрочку.

Крім того, позивач стверджував, що мав захворювання. Однак повноцінного медичного огляду, на його думку, проведено не було. Він також стверджував, що йому не надали копію постанови ВЛК та що медичний огляд фактично був формальним.

Позиція ТЦК

ТЦК, своєю чергою, заперечив проти позову. Там стверджували, що на ВЛК чоловіка визнали придатним, у тому числі до проходження служби в підрозділах підвищеної бойової готовності.

Позивач домігся другої ВЛК

Через три місяці після мобілізації, 13 червня 2026 року чоловік пройшов нову ВЛК при Центральній військово-лікарській комісії.

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Цього разу висновок виявився кардинально іншим.

Його визнано непридатним до військової служби. У документі, зокрема, зазначено діагноз F20.0 — шизофренія, параноїдна форма, безперервний тип перебігу, з формуванням вираженого апато-абулічного дефекту. У висновку також зазначалися інші захворювання, зокрема анемія, пневмофіброз та наслідки травми кисті.

Після цього позивач подав рапорт про звільнення з військової служби за станом здоров’я.

Що вирішив суд

Суд розмежував стан здоров’я особи під час призову та подальшу зміну її медичного статусу. Оскільки 6 березня діяв чинний висновок ВЛК про придатність, суд вирішив, що ТЦК діяв у межах повноважень.

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Тому червневий висновок ВЛК про непридатність суд не визнав підставою для скасування березневого наказу про призов. Водночас це не означає, що суд визнав червневий діагноз або висновок ВЛК незаконним.

Таким чином суд не скасував наказ військової частини про зарахування чоловіка до списків особового складу та не зобов’язав військову частину виключити його зі списків.

Нагадаємо, що чоловіка з ВІЛ, туберкульозом і травмами визнали придатним, проте суд скасував постанову ВЛК.

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