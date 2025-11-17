Через удар по судну з газом в Ізмаїлі сусідня країна евакуює село (фото)

Румунія / © pexels.com

Реклама

У Румунії в селі Плауру (повіт Тулча) вже евакуювали 15 людей після того, як у районі Ізмаїла Одеської області спалахнуло судно, що перевозило зріджений газ. Пожежа виникла внаслідок атаки російських дронів по українській території.

Про це повідомляє Euronews.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в ніч проти 17 листопада регіон знову став мішенню масованої атаки російських ударних дронів. Вибухи пролунали у кількох містах. Попри ефективну роботу протиповітряної оборони, зафіксовані наслідки для енергетичної та портової інфраструктури.

Реклама

«Під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. На жаль, одна людина постраждала. Тривають відновлювальні роботи», — йдеться в заяві Кіпера.

Наслідки атаки на Одеську область у ніч проти 17 листопада / © Одеська ОВА

Наслідки атаки на Одеську область у ніч проти 17 листопада / © Одеська ОВА

Турецька Генеральна дирекція морських справ підтвердила, що всіх 16 членів екіпажу постраждалого судна було успішно евакуйовано. Інцидент стався близько 2:00.

«Газовоз під турецьким прапором ORINDA, на борту якого перебувало 16 членів екіпажу, був уражений під час маневру на вихід із порту Ізмаїл, Україна, й загорівся. Екіпаж успішно залишив судно. Постраждалих немає. Пожежники працюють над ліквідацією пожежі на борту», — йдеться в заяві турецької гендирекції морських справ.

Мер румунської комуни Чаталкіой уже відвідав район події, а префект Тулчі вирушив туди для координації дій. Румунські служби реагування переведено у підвищений режим готовності, влада оцінює можливі сценарії розвитку ситуації.

Реклама

Попередньо ухвалено рішення евакуювати Плауру — цього також просить українська сторона, оскільки вибух вантажу пропан-бутану може мати тяжкі наслідки по обидва боки кордону. Наразі 15 осіб перевезено до села Чаталкіой, а румунський Інспекторат з надзвичайних ситуацій повідомляє, що операція триває.

«Ми перебуваємо в постійному зв’язку з українськими органами влади, і на цей момент необхідності втручання немає», — вказали в Інспектораті.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада росіяни атакували енергетичний об’єкт на Одещині. За даними ДТЕК, 32 500 родин тимчасово залишилися без світла. Пошкодження значні, тому відновлювальні роботи потребуватимуть часу.