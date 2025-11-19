ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
986
1 хв

Через удар РФ по Тернополю зросла кількість жертв: серед них — троє дітей

Кількість жертв обстрілу Тернополя знову зросла — Росія вбила 25 людей, зокрема трьох дітей.

Катерина Сердюк
Тернопіль 19 листопада

Тернопіль 19 листопада / © Мер Тернополя Сергій Надал

У Тернополі кількість загиблих через удар РФ сягнула 25 людей. З них троє — діти.

Про це інформує ДСНС.

«Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали», — додали у відомстві.

На місці продовжують працювати психологи ДСНС. Допомогу вже отримало 150 людей.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Раніше ми повідомляли, що кількість жертв російського удару по Тернополю становила 20 людей. Ще 66 осіб постраждало.

Через ворожі удари пошкоджень зазнали об’єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюються.

«На місці працюють слідчо-оперативні групи, ДСНС, триває гасіння пожеж. Постраждалим надають медичну та психологічну допомогу», — йшлося у повідомленні генпрокуратури.

