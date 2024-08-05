Через удар росіян по залізниці затримуються потяги: які саме

Через російську атаку на залізничну інфраструктуру Полтавської області низка потягів затримується.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

На цей момент є затримки у чотирьох потягах, які активно усуваються. Зокрема:

Потяг №104/103 Львів - Краматорськ затримується на 5 годин 10 хвилин.

Потяг №22/21 Львів - Харків затримується на 5 годин 10 хвилин.

Потяг №2/1 Івано-Франківськ - Харків затримується на 2 години 35 хвилин.

Потяг №202/201 Ворохта - Харків затримується на 2 години 35 хвилин.

Рейси №64/63 Львів - Харків та №112/111 Львів - Ізюм вже повернулися до розкладу. Двогрупний поїзд привіз до Києва 218 пасажирів, і для них була організована розвозка автобусами, а також можливість ночівлі або пересадки на інші рейси.

Нагадаємо, що вночі 4 серпня під час атаки російські сили пошкодили українську залізничну інфраструктуру.

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