Через удар російського безпілотника на Запоріжжі можливі перебої з постачанням газу і тепла

Увечері в суботу, 8 березня, внаслідок удару російського безпілотника виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури на Запоріжжі.

Відео загоряння опублікував начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він попередив, що внаслідок пошкодження, завданого ворожим дроном, можуть бути обмеження у подачі газу та тепла.

Через російську атаку на Запоріжжі виникла пожежа на об’єкті інфраструктури

“Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків”, - повідомив голова ЗОВА.

Ліквідація пожежі на Запоріжжі / Фото: Запорізька ОВА

У "Запоріжгаз" закликали до економного використання газу.

"Задля утримання необхідного рівня тиску блакитного палива в мережі просимо вас, по можливості, обмежити споживання газу", - йдеться у повідомленні.

Це прохання стосується всіх категорій споживачів.

Нагадаємо, увечері 27 лютого російська армія атакувала ударними безпілотниками типу “Шахед” місто Запоріжжя. Внаслідок атаки виникла пожежа в багатоповерхівці.

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