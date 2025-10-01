- Дата публікації
Через удари РФ частина Сумщини залишилась без світла: подробиці
На Сумщині знеструмлено Конотопський та Шосткинський райони.
Унаслідок ударів армії РФ по критичній інфраструктурі, частково знеструмлені Конотопський та Шосткинський райони Сумської області.
Про це повідомили в «Сумиобленерго».
Також зазначають, що наразі енергетики активно працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, на Чернігівщині та в місті Славутич склалася мегакритична ситуація в системі енергопостачання після масованого ворожого удару, завданого сьогодні, 1 жовтня, близько 16:00.
Як повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, вони вже працюють над відновленням електроенергії. Ситуація у області під контролем.
Також мешканці міста Дніпро бачили в небі дивний спалах перед тим, як почалися перебої з електропостачанням.
Та попри російські атаки на енергетику України блекаутів, катастрофи не буде. Можливі лише обмеження світла. А киянам потрібно перейматися в останню чергу.