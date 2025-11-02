ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2240
1 хв

Через удари РФ по Дніпропетровщині загинули військові: що відомо

Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини 1 листопада загинули військові.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ракетний удар

Ракетний удар / © ТСН

Вчора, 1 листопада, окупанти завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області. Постраждали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Через комбіновану атаку є загиблі та поранені серед військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомило Угрупування військ «Схід».

Зазначається, що наразі працюють відповідні правоохоронні органи. Зокрема, перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача ЗСУ та Генерального штабу ЗС України про:

  • своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку

  • заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості;

  • розміщення у непризначених для цього місцях.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників України… Російський агресор дорого заплатить за скоєне», — наголосили у відомстві.

Раніше «Флеш» прокоментував удар РФ по «непомітному» полігону у Кіровоградській області. Це призвело до жертв серед наших бійців.

«Це важке нагадування особовому складу по всій країні в зоні досяжності балістики: ніколи невідомо, куди стріляють росіяни. Запорука вашого життя і здоров’я — це переміщення до укриття за сигналом тривоги. Як би ви далеко не перебували в глибині України і як би вам не хотілося спати о 6 ранку», — наголосив він.

