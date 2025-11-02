- Дата публікації
-
Через удари РФ по Дніпропетровщині загинули військові: що відомо
Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини 1 листопада загинули військові.
Вчора, 1 листопада, окупанти завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області. Постраждали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Через комбіновану атаку є загиблі та поранені серед військовослужбовців ЗСУ.
Про це повідомило Угрупування військ «Схід».
Зазначається, що наразі працюють відповідні правоохоронні органи. Зокрема, перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача ЗСУ та Генерального штабу ЗС України про:
своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку
заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості;
розміщення у непризначених для цього місцях.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників України… Російський агресор дорого заплатить за скоєне», — наголосили у відомстві.
Раніше «Флеш» прокоментував удар РФ по «непомітному» полігону у Кіровоградській області. Це призвело до жертв серед наших бійців.
«Це важке нагадування особовому складу по всій країні в зоні досяжності балістики: ніколи невідомо, куди стріляють росіяни. Запорука вашого життя і здоров’я — це переміщення до укриття за сигналом тривоги. Як би ви далеко не перебували в глибині України і як би вам не хотілося спати о 6 ранку», — наголосив він.