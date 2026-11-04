Через удари РФ по енергоінфраструктурі АЕС вимушено знизили потужність генерації — Міненерго

Хмельницька АЕС / © Укрінформ

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Російські війська продовжують здійснювати системні атаки на об’єкти української генерації та підстанції передачі електроенергії. Внаслідок масштабних обстрілів українські атомні електростанції були змушені знизити потужність виробництва.

Про це під час брифінгу 4 листопада повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.

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За його словами, повернення АЕС до номінальних показників відбуватиметься поступово — у міру того, як фахівці відновлюватимуть пошкоджені мережі.

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Де в Україні ситуація зі світлом найважча

Станом на ранок 4 листопада через ворожі удари знеструмлення зафіксовані у шести областях:

Вінницькій;

Житомирській;

Запорізькій;

Кіровоградській;

Харківській;

Херсонській.

Найскладніший стан справ спостерігається у столичному регіоні. У Києві та Київській області оператори систем розподілу застосовують мережеві обмеження через серйозні руйнування енергообладнання.

Крім того, аварійні відключення вимушено діють у Харківській області через пошкодження обладнання від попередніх атак та падіння напруги у високовольтній мережі. Повернення до звичайних графіків у регіоні відбудеться лише після стабілізації системи.

Графіки відключень світла та допомога населенню

Наразі у більшості областей України діють графіки погодинних відключень для побутових споживачів та обмеження потужності для промислових підприємств. Енергетики закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах місцевих обленерго, адже ситуація протягом дня може змінюватися.

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У Міненерго також нагадали, що в країні працює єдиний інформаційний портал єОпора, де зібрано практичні поради щодо підготовки до зимового періоду та деталі про державні програми підтримки населення. Ремонтні бригади продовжують працювати у цілодобовому режимі там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, через російські обстріли вранці 3 листопада у Києві та Київській області уже запроваджували екстрені відключення світла, під час яких графіки не діяли.

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