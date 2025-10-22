"Укренерго" запроваджує погодинні графіки відключень світла: що варто знати

Графіки відключення світла

Після останньої масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України в деяких регіонах змінюють систему відключень електрики. Щоб забезпечити світлом ті райони, які довго залишалися без електропостачання, у частині областей тепер запроваджують графіки погодинних відключень.

Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго» в Telegram.

«Дізнатися, коли і скільки часу буде відсутнє світло за вашою адресою, можна на сторінках вашого обленерго», — йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» зазначили, що водночас у деяких областях продовжують працювати старі аварійні відключення, які були наслідком атак. Окрім того, повідомляється, що ситуація може змінюватися щогодини, тому слідкуйте за оновленнями на сайтах обленерго. А якщо зараз у вас є електрика, споживайте її максимально ощадливо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через масований обстріл столиці в Києві до вечора не буде світла в декількох районах. Також наразі відсутнє водопостачання у частини населення міста.