- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1469
- Час на прочитання
- 1 хв
"Укренерго" запроваджує погодинні графіки відключень світла: що варто знати
Після масованих атак РФ у деяких регіонах змінюють графіки відключень електрики.
Після останньої масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України в деяких регіонах змінюють систему відключень електрики. Щоб забезпечити світлом ті райони, які довго залишалися без електропостачання, у частині областей тепер запроваджують графіки погодинних відключень.
Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго» в Telegram.
«Дізнатися, коли і скільки часу буде відсутнє світло за вашою адресою, можна на сторінках вашого обленерго», — йдеться у повідомленні.
В «Укренерго» зазначили, що водночас у деяких областях продовжують працювати старі аварійні відключення, які були наслідком атак. Окрім того, повідомляється, що ситуація може змінюватися щогодини, тому слідкуйте за оновленнями на сайтах обленерго. А якщо зараз у вас є електрика, споживайте її максимально ощадливо.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через масований обстріл столиці в Києві до вечора не буде світла в декількох районах. Також наразі відсутнє водопостачання у частини населення міста.