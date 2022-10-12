Через велику кількість поранених в окупантів на Луганщині не вистачає медиків - Генштаб

ЗСУ успішно проводять наступ на Луганщині, через що "виводять з ладу" чимало росіян.

В Луганській області Сили оборони України вдало провели наступальні дії. Чекрез це в росіян багато поранених.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"В результаті успішних дій Сил оборони України та через велику кількість поранених, на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медпрацівників. Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей російської федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Луганщині ЗС РФ готуються до відступу, а тому продовжують мінувати території.Також окупанти під виглядом виявлення диверсантів ловлять своїх російських дезертирів.

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