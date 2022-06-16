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Через вибух у Чорнобаївці дві людини загинули і п’ятеро отримали поранення - Офіс генпрокурора

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Через вибух у Чорнобаївці дві людини загинули і п’ятеро отримали поранення - Офіс генпрокурора

Фото: uk.wikipedia

У Чорнобаївці на місцевому ринку стався вибух, в результаті якого загинули двоє людей.

Прокуратура за фактом вибуху відкрила криміналльне провадження.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

"За даними слідства, 15 червня 2022 року у селі Чорнобаївка Херсонської області стався вибух у районі ринку в центрі населеного пункту. Загинуло двоє людей, ще п’ятеро отримало тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення", - повідомляють у Генпрокуратурі. 

Нагадаємо, що експерти підрахували, коли окупанти тікатимуть із Херсона, щоб не стати самогубцями.

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