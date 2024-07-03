Через відео на TikTok блогеру з Івано-Франківщини загрожує до 5 років позбавлення волі

На Івано-Франківщині СБУ повідомила про підозру тіктокеру, який виклав у мережу відео з пересуванням військової техніки Збройних сил України.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

У спецслужбі зазначили, що чоловік став очевидцем руху залізницею військового ешелону. Аби підняти рейтинг своєї сторінки в TikTok, він зняв на відео переміщення техніки та оприлюднив його в соцмережі.

Того ж дня користувачі TikTok переглянули відео понад 130 тисяч разів.

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Служба безпеки встановила особу тіктокера, який виявився 29-річним мешканцем Прикарпаття.

Під час обшуку СБУ вилучила у нього мобільний телефон та карту пам’яті з оригіналом відеозапису.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух озброєння територією України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 114-2 КК України).

Відповідно до санкції статті блогеру загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Триває досудове розслідування.

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Нагадаємо, раніше киянин Андрій викладав у своєму інстаграмі відео, де він виконує гімн Росії та пісню "Я рускій". СБУ та поліція Києва знайшли 16-річного хлопця.

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