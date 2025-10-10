Через відключення світла потяги "Укрзалізниці" курсують із затримками: що відомо

Укрзалізниця. / © Getty Images

Через відключення світла, які спричинили нічні обстріли РФ, деякі поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка. Затримки фіксують у Києві та області, а також на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

За даними “УЗ”, ранкові відправлення у всіх напрямках відбулися здебільшого вчасно. Зокрема, й потяг до Бухареста, який вирушив у свій перший рейс.

Із затримкою до години відправилися з Дарниці поїзди:

№722 Київ — Харків

№712 Київ — Краматорськ

Зазначається, що ранкові прибуття відбуваються з мінімальними відхиленнями від графіка.

Через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині також затримуються деякі приміські потяги.

Також в “Укрзалізниці” зауважують, що рейси “Київ Сіті Експрес” курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт - від станції Почайна до Райдужної та зворотно.

Висадка та посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї.

Складнощі з рухом — у районі Гребінки, де затримуються низка приміських поїздів:

Київ-Гребінка,

Березань- Київ-Волинський.

Нагадаємо, посеред ночі пів Києва опинилася без світла через атаку Росії. Зокрема, без електрики опинився Лівий берег столиці. Крім того, за даними ДТЕК, у частині Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Подільського, Святошинського районів зникло світло через локальну аварію в мережі.

Також росіяни здійснили масовану атаку на Київську область. Через удари по енергетичній інфраструктурі знеструмлено близько 28 тисяч родин Броварського та Бориспільського районів.

