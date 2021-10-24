Через відсутність вугілля у Донецькій області зупинилася Слов'янська ТЕС

Є проблеми із запасами у низці інших станцій.

У Донецькій області через відсутність вугілля зупинила роботу Слов'янська ТЕС.

Таке повідомлення оприлюднили на сайті "Укренерго".

Обидва блоки станції, які з 2015 року працювали в режимі маневрування, повністю зупинені.

За даними Міненерго, станом на вечір 22 жовтня антрацитового вугілля на ТЕС залишалося максимум на добу.

Менше десятиденних запасів палива у Трипільської, Зміївської, Криворізької, Запорізької, Бурштинської, Вуглегірської та Курахівської ТЕС.

Тим часом, в Офісі президента заявили, що опалювальний сезон 2021-22 буде без перебоїв і підвищення тарифів, керуючись Меморандумом, який раніше підписали між Кабінетом міністрів, Офісом президента, місцевою владою і "Нафтогазом України".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання