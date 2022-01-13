Через вислови в ефірі Киви та Волошина оштрафували телеканал: що вони наговорили

Через вислови в ефірі Киви та Волошина оштрафували телеканал: що вони наговорили

Нацрада визнала вислови Киви та Волошина такими, що становлять мову ворожнечі і ненависті.

Національна рада оштрафувала на 100 тисяч гривень одеський телеканал "ТРК "Здоров’я" через мову ворожнечі і ненависті до української мови та влади, які звучали в ефірі від чинних народних депутатів Іллі Киви та Олега Волошина.

Про це повідомляє пресслужба Нацради.

"Політик у своїх висловлюваннях не лише поширював пропагандистські меседжі країни-агресора та зневажливі міркування про окремих політиків і людей, які підтримують їхні переконання, а й прямо висловлював радикальні заклики", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Нацрада, ведучі передачі не зробили навіть спроби запобігти чи припинити таку риторику Киви.

"…Але прийшли такі фундаментальні аферисти, пройдисвіти, а я вважаю їх зрадниками Батьківщини, і рано чи пізно ми поставимо їх до стінки… не-не-не, без применшень, а я говорю порошенки, яценюки, турчинові, які заявили про те, що, виявляється, Україна зобов'язана відмовитись від російського газу, щоб стати енергетично незалежною державою. І ось за сім років цієї бездумної, а я вважаю, зрадницькою позицією, ми фактично знищили економіку, ми знищили свій бюджет, ми поставили на межу виживання наш український народ…", - сказав політик.

Подібні факти поширення тлумачень, що здатні розпалювати в суспільстві ворожнечу і ненависть, були виявлені в ефірі телеканалу і 8 вересня. В тій же передачі та з тими самими ведучими народний депутат України ІХ скликання Олег Волошин виголосив свою "думку" ненависті українців до росіян, поділивши українських громадян за територіальною ознакою.

Він безапеляційно заявив, що ставлення українців до росіян залежить від території проживання громадян України.

"Є частина суспільства, яка апріорі розуміє трагедію того, що відбувається, і готова до компромісу і примирення… люди з Донбасу, у яких там близькі, у яких близькі в Росії. А є частина суспільства – центральна Україна, я не говорю про західну, тих взагалі там не розагітувати. На західній просто багато хто б ненавидів Росію, навіть якби Росія не лише Крим не забирала, ще й Кубань би подарувала, але все одно б ненавиділи Москву за що-небудь. Ось центральна, яка все одно чомусь… ненавидить Москву, більшовицьку чи царську, та якусь ще, - одна із його цитат.

"Ведучі так само, як і в ефірі 1 вересня, порушуючи журналістські стандарти, на твердження Олега Волошина належним чином не відреагували, вони не викликали в них жодних застережень чи запитань. Члени Національної ради, розглянувши результати перевірки, визнали, що в ефірі ТРК "Здоров’я" 1 і 9 вересня 2021 року було наявне розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті", - зауважила Нацрада.