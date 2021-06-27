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Через вітер та грози майже 400 населених пунктів України залишаються без світла

Через вітер та грози майже 400 населених пунктів України залишаються без світла

УНІАН

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

У 8 областях України через негоду знеструмлено майже 400 населених пунктів.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 7 год. 27 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 393 населених пункти у 8 областях (Київська – 129, Чернігівська – 73, Житомирська – 57, Черкаська – 50, Вінницька – 26, Львівська – 26, Кіровоградська – 20 та Одеська – 12)", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, напередодні страшна негода прогналася Рівненщиною. Регіон накрили потужний дощ, вітер і навіть піщана буря. Не витримували електродроти. Знеструмило майже 350 населених пунктів. Дерева падали ніби іграшкові. Били машини. Перекривали дороги міські. А ще траси. До всього цього ще й затопило вулиці.

Потужна негода прийшла на Рівненщину після Львова. Там теж місто затопило. Центральні площі та пішохідні переходи стояли у воді - вона сягала вікон машин.

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