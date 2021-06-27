Через вітер та грози майже 400 населених пунктів України залишаються без світла

Через вітер та грози майже 400 населених пунктів України залишаються без світла

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

У 8 областях України через негоду знеструмлено майже 400 населених пунктів.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 7 год. 27 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 393 населених пункти у 8 областях (Київська – 129, Чернігівська – 73, Житомирська – 57, Черкаська – 50, Вінницька – 26, Львівська – 26, Кіровоградська – 20 та Одеська – 12)", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, напередодні страшна негода прогналася Рівненщиною. Регіон накрили потужний дощ, вітер і навіть піщана буря. Не витримували електродроти. Знеструмило майже 350 населених пунктів. Дерева падали ніби іграшкові. Били машини. Перекривали дороги міські. А ще траси. До всього цього ще й затопило вулиці.

Потужна негода прийшла на Рівненщину після Львова. Там теж місто затопило. Центральні площі та пішохідні переходи стояли у воді - вона сягала вікон машин.

Негода в Україні: знову залило одразу кілька регіонів та Крим

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання