Через виверження вулкана на острові Пальма в повітрі над Україною концентрація сірки: чи існує небезпека

Через виверження вулкана на острові Пальма в повітрі над Україною концентрація сірки: чи існує небезпека

В Укргідрометцентрі наголосили, що на повітря, якими ми дихаємо, концентрація сірки ніяк не впливає.

Через виверження вулкана на іспанському острові Пальма над Україною помітили повітряні маси з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки. Таке явище зараз фіксують по всій Європі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Українські науковці наголосили, що повітряні маси поширюються Європою та вже досягнули території України.

"На даний час, ці повітряні маси вже досягли території України. Але, як зазначають вчені, хвилюватися все ж не варто! Адже перевищення концентрацій діоксиду сірки спостерігається не у приземному шарі атмосфери, а на значних висотах - 10-15 км. Відповідно, на повітря, яким ми з вами дихаємо - це не впливає значним чином", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Синоптики пояснили, що навіть, якщо випаде дощ, то суттєвої шкоди він не спричинить. Разом з тим повітряні маси із діоксидом сірки вже скоро покинуть території України.

"У випадку випадіння опадів - утворюється слабокислий дощ, який знову ж таки, за словами вчених, не становить суттєвої небезпеки для навколишнього середовища. До того ж, синоптична ситуація в Україні зараз є динамічною - повітряні маси доволі швидко переміщуватимуться територією нашої країни найближчими днями. І за прогнозами, протягом наступної доби маса повітря, що містить перевищені концентрації діоксиду сірки вже практично повністю покине територію України, відходячи у східному напрямку", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, вулкан на іспанському острові спопелив уже 1200 будинків, довелося евакуювати майже сім тисяч людей.

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