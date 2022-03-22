Через війну до Львівської області вже переїхало 13 підприємств

Через війну до Львівської області вже переїхало 13 підприємств

До евакуації готуються близько сотні виробників.

До Львівської області від початку війни, 24 лютого, евакуювали 13 підприємств із зони активних бойових дій.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

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Зазначається, що ще чотири підприємства перебувають у дорозі. Крім того, до евакуації у Львівську область готуються близько 100 виробників. Так, 50 виробників вже мають кінцеву точку призначення, чекають на логістичну допомогу від "Укрпошти" та "Укрзалізниці". Крім того, пів сотні компаній, які допрацьовують певні технічні та юридичні моменти.

Більшість евакуйованих підприємств працюють у сферах сільського господарства, легкої та хімічної промисловостей.

"Закликаємо власників приміщень не підвищувати ціни на оренду складських та комерційних приміщень. Такі особи прирівнюються до мародерів та будуть покарані, відповідно до вимог воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Власникам приміщень та складів, де можна розмістити підприємства, просять писати: https://t.me/relocationLviv.

Як повідомлялося, вже 67 суб’єктів господарювання з потерпілих регіонів мають намір переїхати на Прикарпаття. З них шість вже перевезли обладнання. Зокрема, два вже працюють і здійснюють випуск продукції. Чотири приступають до його монтажу.

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