Через війну на Прикарпаття переїхало майже пів сотні підприємств: 25 розпочали випускати продукцію

Через війну на Прикарпаття переїхало майже пів сотні підприємств: 25 розпочали випускати продукцію

Від початку війни до Івано-Франківської області з "гарячих точок" переїхало 47 підприємств.

Підприємства скористалися програмами релокації бізнесу. Наразі на Прикарпатті 25 підприємств вже розпочали свою роботу та випуск продукції.

Про це повідомила керівниця обласної військової адміністрації Світлана Онищу.

За її словами, більшість релокованих підприємств спеціалізуються на пошитті одягу, виробництві харчових продуктів, машинобудуванні та металообробці.

Крім того, в очікуванні на державну підтримку у перевезенні техніки і обладнання перебуває дев'ять підприємств.

"Для нас важливо, щоб підприємства працювали, створювалися нові робочі місця, зокрема, і для внутрішньо переміщених осіб. Міністерство економіки України направило нам понад пів тисячі заявок для опрацювання, – повідомила Світлана Онищук.

Як повдомлялося, в Івано-Франківську вирішили не забороняти вуличну торгівлю. У мерії ухвалили таке рішення, аби в умовах війни економіка працювала, а люди могли заробляти.

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