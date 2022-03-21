Через війну на Прикарпаття переїжджає майже 70 підприємств: два розпочали випускати продукцію

Через війну на Прикарпаття переїжджає майже 70 підприємств: два розпочали випускати продукцію

Регіон пропонує підприємствам виробничі та складські площі

Через війну в Україні вже 67 суб’єктів господарювання з потерпілих регіонів мають намір переїхати на Прикарпаття.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"З них шість вже перевезли обладнання. Зокрема, два вже працюють і здійснюють випуск продукції. Чотири приступають до його монтажу. В очікування на державну підтримку в перевезенні техніки і обладнання перебуває вісім підприємств", - розповіла очільниця ОВА.

За словами Онищук, перелік підприємств, які хочуть вести діяльність саме в Івано-Франківській області, постійно збільшується. Регіон пропонує їм вільні виробничі та складські площі.

Детальну інформацію щодо координації дій для переміщення підприємств можна дізнатися за телефоном: 095 903 75 99.

Як повідомляв мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, станом на 20 березня до міста переїхало понад 30 підприємств з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

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