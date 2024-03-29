Через війну скоротилася тривалість життя: скільки українців залишиться до 2050 року – Мінсоцполітики

За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, найближчі 26 років населення України може скоротитися до 25,2 млн осіб.

Про це йдеться у проєкті Стратегії демографічного розвитку України, яка опублікована на сайті Мінсоцполітики.

Станом на серпень 2023 року кількість населення України становила 36,3 млн осіб, з яких на підконтрольній українській владі території – 31,5 млн.

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За даними аналітиків, через війну скоротилася середня тривалість життя. Зокрема, 2020 року середня тривалість життя чоловіків становила 66,4 року, 2023-го – 57,3 року. Жінки 2020 року в середньому жили 76,2 року, 2023-го – 70,9 року.

Крім цього, 6 млн переважно жінок і дітей зараз перебувають у вимушеній еміграції. А народжуваність порівняно з 2021 роком знизилася на 45%.

За інерційного сценарію з урахуванням поточної демографічної ситуації без запровадження додаткових інструментів впливу до 2041 року населення України може зменшитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року – до 25,2 млн.

Мінсоцполітики пропонує ухвалити Стратегію демографічного розвитку України, розроблену з урахуванням українського та міжнародного досвіду, яка покликана забезпечити гідний рівень і якість життя кожному українцю, створити умови для повернення громадян України з-за кордону та відтворення населення.

Впровадження цієї Стратегії дозволить покращити параметри демографічної динаміки: за цим варіантом чисельність населення України становитиме на 1 січня 2041 року 33,9 млн осіб, на 1 січня 2051-го – 31,6 млн осіб.

Нагадаємо, за даними Мін'юсту, в Україні впродовж 2023 року народилося 187387 немовлят. Це найменший показник за час незалежності.

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