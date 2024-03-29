Через війну скоротилася тривалість життя: скільки українців залишиться до 2050 року – Мінсоцполітики

Станом на серпень 2023 року кількість населення України становила 36,3 млн осіб.
За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, найближчі 26 років населення України може скоротитися до 25,2 млн осіб.
Про це йдеться у проєкті Стратегії демографічного розвитку України, яка опублікована на сайті Мінсоцполітики.
Станом на серпень 2023 року кількість населення України становила 36,3 млн осіб, з яких на підконтрольній українській владі території – 31,5 млн.
За даними аналітиків, через війну скоротилася середня тривалість життя. Зокрема, 2020 року середня тривалість життя чоловіків становила 66,4 року, 2023-го – 57,3 року. Жінки 2020 року в середньому жили 76,2 року, 2023-го – 70,9 року.
Крім цього, 6 млн переважно жінок і дітей зараз перебувають у вимушеній еміграції. А народжуваність порівняно з 2021 роком знизилася на 45%.
За інерційного сценарію з урахуванням поточної демографічної ситуації без запровадження додаткових інструментів впливу до 2041 року населення України може зменшитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року – до 25,2 млн.
Мінсоцполітики пропонує ухвалити Стратегію демографічного розвитку України, розроблену з урахуванням українського та міжнародного досвіду, яка покликана забезпечити гідний рівень і якість життя кожному українцю, створити умови для повернення громадян України з-за кордону та відтворення населення.
Впровадження цієї Стратегії дозволить покращити параметри демографічної динаміки: за цим варіантом чисельність населення України становитиме на 1 січня 2041 року 33,9 млн осіб, на 1 січня 2051-го – 31,6 млн осіб.
Нагадаємо, за даними Мін'юсту, в Україні впродовж 2023 року народилося 187387 немовлят. Це найменший показник за час незалежності.
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