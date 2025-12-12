Через війну українці переїжджають до сіл: що зміниться, коли настане мир

Населення України / © ТСН

Реклама

Під час війни українці частіше переїжджають до сільської місцевості, бо там спокійніше, хоча можливостей для роботи суттєво менше. Однак, після війни все зміниться.

Про це директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова розповіла в інтерв’ю телеканалу «Новини.LIVE».

Лібанова відповіла на запитання про те, як в історичній перспективі відбуватиметься переселення людей межах України.

Реклама

«Одна справа — під час війни, друга справа — після війни. Під час війни люди тягнуться до села, тут спокійніше. Ну от я живу в селі і мені значно спокійніше, ніж в Києві. Я просто це бачу. Теж буває, так підскакуєш, але не так страшно. З другого боку, в селі роботи не так, щоб була», — сказала демографиня.

За її оцінками, після завершення війни українці повертатимуться до міст. Експертка також назвала, що це за міста.

«Але після війни ситуація зміниться і, скоріше за все, населення знову потягнеться до міст. Переважною мірою це будуть міста-метрополіси, тобто це Київ. Я все ж таки впевнена, що це буде Харків, Львів, Дніпро, Одеса, імовірно Запоріжжя, якщо воно вийде з фарватеру Дніпра і почне самостійно розвиватися. Донецьк, можливо, не знаю. Важко сказати», — розповіла Лібанова.

До слова, за прогнозами Лібанової, після війни до України повернеться лише 30% громадян, хоча раніше очікувалося 60%. Зміна прогнозу пов’язана зі значними руйнуваннями та адаптацією українців за кордоном.Головним чинником повернення є безпековий фактор (ризики майбутньої агресії). Наступні ключові чинники — наявність житла та роботи. Найменші шанси на повернення тих, хто виїхав цілою родиною.