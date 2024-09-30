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Через ворожий обстріл на Миколаївщині перекрито рух поїздів: пасажирів просять перебувати у вагоні до ранку

Через ворожий обстріл на Миколаївщині перекрито рух поїздів: пасажирів просять перебувати у вагоні до ранку

Ілюстративне фото. Людей просять зачекати у поїзді до ранку

"Укрзалізниця" займається організацією автобусного трансферу.

У зв’язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області, перегін Долинська — Миколаїв закрито для руху поїздів з міркувань безпеки.

Про це інформує "Укрзалізниця". 

Поїзд 121/122 Київ — Миколаїв буде курсувати до ст. Долинська. 

"Пасажирів просимо у будь-якому випадку перебувати у вагоні до ранку та чекати на автобусний трансфер Долинська — Миколаїв, організацією якого ми займаємося прямо зараз", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше Росія обстріляла залізницю у Запоріжжі: пошкоджено пасажирський поїзд

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