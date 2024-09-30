Через ворожий обстріл на Миколаївщині перекрито рух поїздів: пасажирів просять перебувати у вагоні до ранку

"Укрзалізниця" займається організацією автобусного трансферу.
У зв’язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області, перегін Долинська — Миколаїв закрито для руху поїздів з міркувань безпеки.
Про це інформує "Укрзалізниця".
Поїзд 121/122 Київ — Миколаїв буде курсувати до ст. Долинська.
"Пасажирів просимо у будь-якому випадку перебувати у вагоні до ранку та чекати на автобусний трансфер Долинська — Миколаїв, організацією якого ми займаємося прямо зараз", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше Росія обстріляла залізницю у Запоріжжі: пошкоджено пасажирський поїзд.
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