Через ворожий обстріл на Миколаївщині перекрито рух поїздів: пасажирів просять перебувати у вагоні до ранку

У зв’язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області, перегін Долинська — Миколаїв закрито для руху поїздів з міркувань безпеки.

Про це інформує "Укрзалізниця".

Поїзд 121/122 Київ — Миколаїв буде курсувати до ст. Долинська.

"Пасажирів просимо у будь-якому випадку перебувати у вагоні до ранку та чекати на автобусний трансфер Долинська — Миколаїв, організацією якого ми займаємося прямо зараз", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше Росія обстріляла залізницю у Запоріжжі: пошкоджено пасажирський поїзд.

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