Через удари РФ частина областей України залишилася без електрики

Через масовані ракетно-дронові атаки станом на ранок 27 січня без світла залишилися споживачі у Харківській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Додатково складні погодні умови знеструмили понад пів тисячі населених пунктів у семи регіонах країни.

Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго» у Facebook.

Як зазначається, у районах, де дозволяє безпекова обстановка, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Окремо ситуацію ускладнила негода. Через інтенсивну ожеледь, яка призвела до обмерзання та пошкодження ліній електропередачі, без електропостачання повністю або частково залишилися понад пів тисячі населених пунктів одразу в семи регіонах країни. Йдеться про Вінницьку, Тернопільську, Хмельницьку, Чернівецьку, Кіровоградську, Сумську та Київську області. Аварійні бригади операторів розподілу вже працюють на місцях і відновлюють пошкоджені ділянки електромереж.

На тлі руйнувань, спричинених ударами РФ по енергетичній інфраструктурі, в окремих регіонах України наразі запроваджено екстрені відключення електроенергії. В інших областях діють обмеження споживання для підприємств, а також погодинні графіки знеструмлень для побутових споживачів.

За даними на 9:30 вівторка, загальний рівень споживання електроенергії був на 1,8% вищим, ніж напередодні. Це пояснюється тим, що в частині регіонів застосовувалися менш жорсткі обмеження електропостачання.

В «Укренерго» наголосили, що протягом поточної доби по всій території України зберігається потреба в ощадливому використанні електроенергії. Громадян закликають мінімізувати роботу потужних електроприладів і, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічний час — після 23:00.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, 27 січня в усіх регіонах країни через наслідки російських атак діятимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності.