Через ворожу атаку без світла залишилися Запоріжжя та частина Дніпропетровщини

У регіонах задіяли резервні джерела живлення та пункти допомоги населенню.

Дніпропетровщина та Запоріжжя знеструмлені

Дніпропетровщина та Запоріжжя знеструмлені / © ТСН.ua

Внаслідок ворожої атаки частина Дніпропетровщини та Запоріжжя залишилися без світла.

Прощ це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Наразі знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровської області», — йдеться у повідомленні.

Він заявив, що усі лікарні міста працюють у штатному режимі. Вони автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики.

Крім того, Федорів заявив, що в області розпочали роботи пункти «незламності».

У компанії ДТЕК заявили, що у частині Дніпропетровської області та місті Дніпро сталися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються.

«Енергетики працюють над відновленням електропостачання, першочергово заживлюючи об’єкти критичної інфраструктури. Просимо зберігати спокій, набратися терпіння та довіряти лише офіційним джерелам інформації», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що після масованого обстрілу Києва відновлено електропостачання для 648 тисяч родин.

Ми раніше інформували, що у Запоріжжі після російських атак триває поетапне відновлення водопостачання, щоб уникнути гідроударів і можливих пошкоджень труб.

