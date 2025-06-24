Через ворожий обстріл стався збій у русі потягів "Укрзалізниці"

Потяг / © Укрзалізниця

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Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровську область був пошкоджений поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Для продовження маршруту пасажирів з Дніпра до Запоріжжя вже чекає електропоїзд, який вирушить після повної посадки.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці» у Telegram.

«Укрзалізниця» оперативно забезпечила вагони для зворотного рейсу поїзда №52 Запоріжжя — Одеса, який відправиться за графіком о 15:48.

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Через інцидент очікуються незначні затримки у роботі кількох інших поїздів, зокрема:

№¾ (Ужгород — Запоріжжя),

№88/87 (Ковель — Запоріжжя),

№128/127 (Львів — Запоріжжя)

№32/31 (Перемишль — Запоріжжя).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 24 червня вранці Дніпро зазнав ракетного удару російської армії. Ворог обстріляв місто, внаслідок чого постраждали житлові будинки, школи, дитячі садки, медзаклади та потяг Одеса — Запоріжжя. Вибухи спричинили пожежі і стовпи диму. Загинули щонайменше 10 людей, серед них двоє дітей, понад 80 отримали поранення, 62 госпіталізовані, семеро — у важкому стані. Пораненим надають медичну допомогу. В Самарах також сталася атака: двоє загиблих і троє травмованих. Влада продовжує оцінювати масштаби збитків та наслідки.