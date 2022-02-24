Через вторгнення РФ в Україну "Укрзалізниця" метою безпеки внесла зміни у рух потягів: перелік

Через вторгнення РФ в Україну "Укрзалізниця" метою безпеки внесла зміни у рух потягів: перелік

Потяги у Харків тимчасово зупинено.

Через вторгнення РФ в Україні "Укрзалізниця" метою безпеки внесла зміни у рух деяких потягів.

Також читайте Росія завдала ракетних ударів у Київській області: що відомо на цей час

Йдеться про наступні потяги:

№10 Київ - Маріуполь слідує зі зменшеною швидкустю на Волноваху, №11 Київ - Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель - Новоолексіївка слідують до ст. Федорівка

№44 Івано-Франківськ - Київ зупинено по ст. Ірша

№112 Київ - Авдіївка зупинено по ст. Покровськ

Потяги у Харків тимчасово зупинено.

Ситуація на вокзалах, станом на 8:30 ранку:

Київ: людей багато, паніки немає, каси працюють.

Харків: людей багато, тут радше спокійно, аніж не спокійно. Є попит на квитки у західному напрямку.

Південь: Одеса, Миколаїв, Херсон, Ізмаїл - ситуація спокійна, підвищеного ажіотажу немає.

Маріуполь: працюють всі служби, без паніки.

Пасажири, які мають квитки виїдуть своїми рейсами. Просимо купувати квитки через онлайн-канали.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України.