Через втрати російські окупанти відвели окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм - Генштаб

Через втрати російські окупанти відвели окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм - Генштаб

На Слов’янському напрямку противник здійснив перегрупування військ.

Все через те, що зазнав втрат в районі Довгенького на Харківщині.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Внаслідок втрат, у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм. З метою посилення охорони та оборони логістичних маршрутів, посилив угруповання у населеному пункті Куп’янськ за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи. Вів розвідку позицій наших військ за допомоги БпЛА "Орлан-10" у районах населених пунктів Ізюм, Первомайськи та Велика Комишуваха", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора, за підтримки авіації, основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій.

Окупанти намагаються виснажити підрозділи ЗСУ і гатять по позиціях українських військових із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Крім того росіяни відремонтували залізничний мостовий перехід в районі населеного пункту Куп’янськ для відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп’янськ – Лиман.

Нагадаємо, що події на Луганщині дозволили українським військовим отримати успіхи на Херсонському і Харківському напрямку.

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