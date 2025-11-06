Інтерсіті (ілюстративне фото)

У Дніпрі пізно ввечері, 6 листопада, пролунали вибухи. Ймовірно, через ворожу атаку безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Через загрозу та з метою безпеки, в регіоні призупинили рух пасажирського поїзда «Інтерсіті», що прямував за маршрутом Київ-Дніпро.

Про це повідомили у місцевих пабліках.

Як стало відомо з соцмереж, рух зупинили на час повітряної атаки. Пасажирам поїзда було суворо заборонено виходити назовні задля їхньої безпеки. Очікується, що рух буде відновлено після відбою повітряної тривоги та підтвердження безпекової ситуації.

Раніше ввечері 6 листопада російська терористична армія завдала удару безпілотниками по місту Дніпро. Наразі відомо про чотирьох постраждалих від російської атаки.

Також 6 листопада у Краматорській територіальній громаді ворожий дрон влучив у пасажирський автобус.